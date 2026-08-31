با اجرای طرح ملی مهتاب ۲ هزار و ۶۵۶ انشعاب غیر مجاز برق در شهرستان آبادان شناسایی و جمع آوری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، همزمان با اجرای رزمایش مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق در سراسر کشور، طرح ملی مهتاب با هدف کاهش تلفات و پایدارسازی شبکه برق در شهر‌های آبادان و خرمشهر اجرا شد.

در این رزمایش، ادارات برق آبادان و خرمشهر با شناسایی و جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز، برخورد با دستکاری کنتور‌های برق و شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، اقدامات لازم برای مدیریت مصرف و کاهش تلفات شبکه را آغاز کردند.

مدیر اداره برق آبادان با اشاره به اجرای این طرح در این شهرستان گفت: ۲ هزار و ۶۵۶ انشعاب غیرمجاز برق شناسایی و جمع‌آوری شده است.

حسام ثابتی افزود: در قالب این طرح، کنتور‌های مشترکان خانگی و صنعتی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند و در صورت وجود نقص یا اشکال، نسبت به تعویض آنها اقدام خواهد شد.

بر اساس اعلام وزارت نیرو، طرح ملی مهتاب با هدف پایدارسازی شبکه برق‌رسانی، کاهش تلفات انرژی و جلوگیری از قطعی‌های برق در سراسر کشور اجرا می‌شود.

شناسایی و جمع‌آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز و برخورد با مشترکانی که اقدام به دستکاری کنتور یا تجهیزات اندازه‌گیری برق کرده‌اند، از دیگر محور‌های این رزمایش است.

اجرای این طرح در آبادان و خرمشهر با هدف کاهش تلفات شبکه و افزایش پایداری برق‌رسانی به مشترکان ادامه خواهد داشت.