مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از آغاز عملیات بوجاری بذور گندم، جو و ترتیکاله در مکان بوجاری این شرکت خبر داد.

آغاز عملیات بوجاری بذور گندم، جو و ترتیکاله در خراسان جنوبی

آغاز عملیات بوجاری بذور گندم، جو و ترتیکاله در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: هر ساله بخش قابل توجهی از تولیدات کشاورزی به‌دلیل عوامل خسارت‌زا از بین می‌رود و یکی از مؤثرترین روش‌های پیشگیری در مزارع غلات، بوجاری و ضدعفونی بذور پیش از کاشت است.

وحید ضیائیان احمدی با اشاره به راه‌اندازی مکان پیشرفته بوجاری در خراسان جنوبی افزود: این مکان سال گذشته نصب و عملیاتی شد و همزمان با آغاز سال زراعی جدید، فرآیند بوجاری بذور مورد نیاز کشاورزان استان از روز گذشته آغاز شده است.

وی هدف از اجرای این عملیات را تأمین بذر سالم، استاندارد و آماده کاشت برای بهره‌برداران استان عنوان کرد و گفت: بذور پس از بوجاری با استفاده از سموم مناسب ضدعفونی و سپس برای توزیع و کاشت در اختیار شهرستان‌ها قرار می‌گیرد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی افزود: اجرای این روند به کشاورزان کمک می‌کند با اطمینان بیشتری از کیفیت بذر، عملیات کشت غلات را آغاز کنند و زمینه برای کاهش خسارت‌های ناشی از عوامل بیماری‌زا و افزایش بهره‌وری تولید فراهم شود.

ضیائیان احمدی با بیان اینکه ظرفیت بوجاری سایت در سال زراعی جدید هزار تن بذر پیش‌بینی شده است، گفت: تمامی امکانات و تجهیزات این سایت در آمادگی کامل قرار دارد و خدمات بوجاری برای کشاورزان استان بدون وقفه ارائه خواهد شد.