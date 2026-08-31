رئیس کل دادگستری استان تهران با خانواده شهید علی قناعتکار، از شهدای شاخص دستگاه قضایی در جنگ ۱۲ روزه، دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ناصر عتباتی در این دیدار، شهید قناعتکار را اسوه ایثار و وظیفه شناسی دانست و گفت: سیره عملی این شهید، چراغ راه فعالان عرصه قضایی است.

وی با تأکید بر اینکه سهل انگاری در انجام وظایف، خیانت به خون شهداست، تصریح کرد: دستگاه قضایی با جدیت به پیگیری پرونده‌های کلان از جمله جنایات جنگی ادامه می‌دهد.

قاضی «علی قناعتکار» معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ شهید مقدس تهران (اوین) بود که دوم تیر ۱۴۰۴ در پی حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین به شهادت رسید.