به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ سازمان هواشناسی اعلام کرد: با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی در نیمه شمالی آذربایجان غربی، شرق و شمال آذربایجان شرقی، گیلان، ارتفاعات و دامنه در اردبیل هشدار نارنجی برای این مناطق صادر شده است.

بر اساس این هشدار، احتمال جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، اختلال در ناوگان حمل و نقل، صاعقه، وزش باد شدید موقت و خسارت به محصولات کشاورزی در این مناطق وجود دارد.

همچنین امروز در مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات البرز در قزوین، البرز و تهران در بعضی ساعات رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

طی سه روز آینده دریای خزر و دریای عمان مواج خواهد بود.