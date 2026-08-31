رئیس‌جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال جنگ نیست، اما در برابر هرگونه تجاوز با قدرت و قاطعیت پاسخ خواهد داد، بی‌ثباتی در منطقه را به ضرر همه کشورها دانست و بر لزوم همگرایی برای پیشبرد اهداف اقتصادی و امنیتی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مسعود پزشکیان، صبح امروز دوشنبه ۹ شهریور، پیش از ترک تهران به مقصد قرقیزستان به منظور حضور در بیست‌و‌ششمین نشست سران سازمان همکاری شانگهای، با توجه به اهمیت راهبردی این نشست بین‌المللی، اظهار داشت: این نشست بسیار دارای اهمیت است و بیشتر سران منطقه در آن حضور خواهند داشت. در وضعی که برخی نهاد‌های بین‌المللی به دنبال ایجاد فضای تک‌صدایی در جهان هستند، این نشست نمادی از وجود صدا‌های متنوع و مستقل در عرصه جهانی به‌شمار می‌رود.

رئیس‌ جمهور با تأکید بر پیشینه کهن و تمدنی کشور‌های منطقه، تصریح کرد: ما در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که سرنوشت، تاریخ و تمدن آن به هزاران سال پیش بازمی‌گردد و همیشه با یکدیگر در ارتباط، همزیستی و رشد بوده‌ایم. بنابر این، صلح، امنیت، اقتصاد و تمدن از این سرزمین‌ برخاسته و طبیعی است که باید برای گسترش این روند در دنیای امروز تلاش کنیم.

آقای پزشکیان با توجه به پیوند تنگاتنگ آرامش، رشد، صلح و توسعه منطقه، ابراز امیدواری کرد که در این نشست با گفت‌و‌گو‌های سازنده، توانایی مدیریت منطقه به‌دست خود مدیران و رؤسای جمهور کشور‌ها به اثبات برسد.

رئیس جمهور به متجاوزان هشدار داد: ما دنبال جنگ نیستیم و این پیام روشنی است که تاکنون به دنیا اعلام کرده‌ایم، اما در برابر هرگونه تجاوز، هرگز آرام نخواهیم نشست و پاسخ قاطعی به متجاوزان خواهیم داد. بی‌ثباتی و ناآرامی در منطقه به نفع هیچ‌یک از کشور‌ها نیست و همه را دچار چالش خواهد کرد. بنابر این باید دست به دست هم دهیم و برای تأمین امنیت، اقتصاد و توسعه منطقه تلاش کنیم.

آقای پزشکیان در پایان با ابراز امیدواری از دستاورد‌های این نشست، گفت: حضور بیشتر سران منطقه و گفت‌و‌گو‌های دوجانبه در حاشیه این نشست، می‌تواند به روند امنیتی، اقتصادی و سیاسی منطقه کمک کند و ان‌شاءالله دستاورد‌های خوبی برای همه کشور‌ها به همراه داشته باشد.