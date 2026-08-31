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رئیس جمهور به منظور حضور و سخنرانی در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و شانگهای پلاس، تهران را به مقصد بیشکک پایتخت قرقیزستان ترک کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مسعود پزشکیان در این سفر دو روزه، علاوه بر حضور و سخنرانی در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و شانگهای پلاس، با تعدادی از سران شرکتکننده در این نشست از جمله نخستوزیر هند، نخستوزیر پاکستان و رؤسای جمهور قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان، دیدار و گفتوگوی دوجانبه خواهد داشت.
آقای پزشکیان، همچنین در این سفر به دعوت رئیسجمهور قرقیزستان، در آیین رسمی افتتاح ششمین دوره بازیهای جهانی عشایری حضور خواهد یافت.