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به گفته فرمانداری بلگورود روسیه در پی حمله موشکی اوکراین به این شهر ۲ نفر کشته و ۱۶ نفر زخمی شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این حمله همچنین باعث آتش سوزی در هفت انبار در شهر بلگورود شد. بلگورود در نزدیکی مرز روسیه با اوکراین واقع است.
حملات روسیه و اوکرایندر ماههای اخیر تشدید شده و کییف در عملیات خود تمرکز بیشتری بر اهداف اقتصادی روسیه داشته است.
اوکراین همچنین طی هفتههای گذشته چندین مرکز متعلق به «وایلدبریس» بزرگترین خردهفروش اینترنتی روسیه را هدف قرار داده و این شرکت را به دلیل ادعای تامین قطعات مورد استفاده ارتش روسیه، هدفی مشروع توصیف کرده است؛ ادعایی که مسکو آن را رد میکند.