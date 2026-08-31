به گفته فرمانداری بلگورود روسیه در پی حمله موشکی اوکراین به این شهر ۲ نفر کشته و ۱۶ نفر زخمی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این حمله همچنین باعث آتش سوزی در هفت انبار در شهر بلگورود شد. بلگورود در نزدیکی مرز روسیه با اوکراین واقع است.

حملات روسیه و اوکرایندر ماه‌های اخیر تشدید شده و کی‌یف در عملیات خود تمرکز بیشتری بر اهداف اقتصادی روسیه داشته است.

اوکراین همچنین طی هفته‌های گذشته چندین مرکز متعلق به «وایلدبریس» بزرگ‌ترین خرده‌فروش اینترنتی روسیه را هدف قرار داده و این شرکت را به دلیل ادعای تامین قطعات مورد استفاده ارتش روسیه، هدفی مشروع توصیف کرده است؛ ادعایی که مسکو آن را رد می‌کند.