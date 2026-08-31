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خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: نیروی دریایی سپاه و دیگر نیروهای مسلح مقتدر کشورمان بر اساس طرحهای از پیش تمرین شده و آماده در همه جزیرههای خلیج فارس برای مقابله با حملههای دشمن، دست قدرتمند خود را دوباره از آستین همت، ایمان و اراده، بیرون آوردند.
حسین اژدهایی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در ارتباط با شبکه خبر درباره حمله دشمن تروریست به جزیره لارک و پاسخ سپاه به این حمله گفت: دگربار، رژیم شوم و تروریستی آمریکا به کشور ما حمله کرد و در تازهترین اقدام جنایتکارانه خود، این جزیره را هدف قرار داد.
اژدهایی اظهار داشت: نیروی دریایی سپاه و دیگر نیروهای مسلح مقتدر کشورمان که بر اساس طرحهای از پیش تمرین شده و آماده در همه جزیرههای خلیج فارس برای مقابله در صورت چنین حملههایی آماده هستند، دست قدرتمند خود را دوباره از آستین همت، ایمان و اراده، بیرون آوردند و سیلی محکمی به گوش متجاوز کوبیدند.
خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اضافه کرد: آمار احتمالی شهیدان و جانبازان را از مسئولان مربوطه پیگیر شدهام که به محض کسب اطلاعات بیشتر و تکمیلتر، هموطنان خود را از آن آگاه میکنم.