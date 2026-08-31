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صدراعظم آلمان با اذعان به پیامدهای اقتصادی نفت ۱۰۰ دلاری برای کشورش گفت باید به پایان جنگ آمریکا علیه ایران کمک کرد تا تنگه هرمز باز شود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، فریدریش مرتس، شامگاه یکشنبه با حضور در برنامه «سامر اینترویو» از شبکه خبری ای آر دی آلمان عنوان کرد: نمیتوان در آلمان با یارانه، قیمت ۱۰۰ دلاری نفت را جبران کرد. سیاست باید به اندازهای صادق باشد که این را به مردم بگوید و ما نمیتوانیم این کار را بکنیم.
صدراعظم آلمان در ادامه ادعا کرد: کاری که میتوانیم انجام دهیم، این است که مثلا تمام تلاش خود رابه همراه شرکای اروپاییمان به کار گیریم تا به پایان جنگ کمک و اطمینان حاصل کنیم که تنگه هرمز دوباره باز شود.
مرتس در ادامه افزود: بازگشایی تنگه هرمز به این معناست که بلافاصله شاهد کاهش قیمتها در بازارهای انرژی از جمله در آلمان خواهیم بود.