سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: زیرساخت‌های فنی و تعمیراتی و محل استقرار جنگنده‌های دشمن در دو پایگاه هوایی آمریکایی ملک حسین و الازرق در هم کوبیده شد.

حمله به زیرساخت‌های فنی و محل استقرار جنگنده‌های دشمن

حمله به زیرساخت‌های فنی و محل استقرار جنگنده‌های دشمن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن اطلاعیه شماره ۲ سپاه به این شرح است:

بسم الله قاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ

مردم شریف و بپاخاسته ایران اسلامی؛

صد و هشتاد و سه شب حضور حماسی بی‌وقفه و تاریخ‌ساز شما در میدان، دشمن را در بهت و حیرت فرو برده و امیدبخش مستضعفان و روشنی چشم رزمندگان اسلام است.

دقایقی پیش، رزمندگان غیور نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به تجاوز هوایی دشمن آمریکایی ـ صهیونی به جزیره لارک، در عملیات تنبیه متجاوز در یک عملیات ترکیبی موشکی پهپادی با رمز یا محمد ابن عبدالله (ص) زیرساخت‌های فنی و تعمیراتی و محل استقرار جنگنده‌های دشمن در دو پایگاه هوایی آمریکایی ملک حسین و الازرق در اردن را با شلیک موشک‌های بالستیک در هم کوبیدند و خسارت‌های سنگینی به آن‌ها وارد کردند.

سپاه پاسداران اخطار می‌کند: تجاوز و جنایت، استیصال دشمن در تضعیف کنترل جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز را چاره نخواهد کرد و هر شلیک با پاسخ‌های کوبنده‌تری جواب داده خواهد شد.

و ما النصر اِلا من عندالله العزیز الحکیم

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

