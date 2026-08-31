به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور سابق آمریکا جمهوری‌خواهان را به «تلاش برای تقلب» در انتخابات میان دوره‌ای ۲۰۲۶ متهم کرد و از دموکرات‌ها خواست با مشارکت گسترده پای صندوق‌های رأی، مانع این تقلب شوند.

هریس از عبارت معروف ترامپ یعنی «دستکاری بسیار بزرگ» علیه خود او استفاده کرد که در کارزار ۲۰۲۴ به‌کار برده بود.

هریس اشاره کرد که دادگاه عالی اخیراً بخشی از دستور اجرایی ترامپ درباره رأی‌گیری پستی را تأیید کرده است، هرچند هنوز قانونی بودن محدودیت‌های آن مشخص نیست.

این در حالی است که نظرسنجی جدید فاکس نیوز نشان می‌دهد که با تشدید مشکلات اقتصادی، نارضایتی از ترامپ به بالاترین حد خود رسیده است.