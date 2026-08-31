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رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: پاسخ ویرانگر، دردناکتر و عبرتآموز، سلسله شکستهایتان را کامل خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابراهیم عزیزی تصریح کرد: آزمون مجدد اراده ما، تنها هزینه شکستهای خفتبارتان را سنگینتر میکند. بیتردید، هیچ جنایتی در هیچ سطحی بیپاسخ نمیماند؛ پاسخ ویرانگر، دردناکتر و عبرتآموز که سلسله شکستهایتان را کامل خواهد کرد. با ترس و وحشت، منتظر باشید!
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، همچنین نوشت: اراده ما را یک بار دیگر آزمایش کن و بهای سنگینتری بپرداز؛ انتقام در راه است؛ فقط فرار کن!