رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: پاسخ ویرانگر، دردناک‌تر و عبرت‌آموز، سلسله شکست‌هایتان را کامل خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابراهیم عزیزی تصریح کرد: آزمون مجدد اراده‌ ما، تنها هزینه شکست‌های خفت‌بارتان را سنگین‌تر می‌کند. بی‌تردید، هیچ جنایتی در هیچ سطحی بی‌پاسخ نمی‌ماند؛ پاسخ ویرانگر، دردناک‌تر و عبرت‌آموز که سلسله شکست‌هایتان را کامل خواهد کرد. با ترس و وحشت، منتظر باشید!





رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، همچنین نوشت: اراده ما را یک بار دیگر آزمایش کن و بهای سنگین‌تری بپرداز؛ انتقام در راه است؛ فقط فرار کن!