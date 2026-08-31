به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در پی تجاوز ارتش تروریستی آمریکا به جزیره لارک و وعده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای انتقام و پاسخ‌دهی به این تجاوز، انفجار‌ها و آژیر‌های هشدار در اردن گزارش شده است.

در این راستا منابع عربی از شلیک موشک‌های ایرانی به سمت منطقه العقبه در جنوب اردن و همچنین پایگاه موفق السلطی در شرق این کشور خبر می‌دهند، دو نقطه‌ای که میزبان ارتش تروریستی آمریکا است.

ارتش اردن هم حمله موشکی را تایید کرد. شبکه فاکس‌نیوز نیز از حمله موشکی ایران به محل استقرار نظامیان آمریکایی در اردن خبر داد.

پایگاه مولو مانیتور با اتکا به داده ناوبری هوایی گزارش داد، حمله پهپادی به لارک از مبدا اردن انجام شده است.

منابع عراقی هم اعلام کردند: گزارش‌های اولیه از برخورد مستقیم موشک ایرانی به یک کشتی آمریکایی حکایت دارد

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساعتی قبل اعلام کرده بود که به حمله تروریست‌های آمریکایی به جزیره لارک، واکنشی کوبنده نشان خواهد داد.

پس از این هشدار، سوخت‌رسان‌های پارک شده در پایگاه‌های آمریکایی کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس، در حال دورشدن رصد شدند.

داده‌های ناوبری هوایی، فرار هواپیما‌های سوخت‌رسان آمریکایی از پایگاه‌های کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس را تایید کرد.

برخی اخبار غیررسمی هم حاکی از انفجار در پایگاه العدید قطر است.

وزارت کشور قطر با صدور هشدار اولیه، سطح تهدید امنیتی را افزایش داده و از ساکنان خواسته است که در داخل خانه بمانند و از پنجره‌ها و سایر مناطق در معرض دید دوری کنند.

برخی گزارش‌ها نیز حاکی است که در امارات هشدار حملات موشکی صادر شده است. منابع خبری هم از شنیده شدن صدای انفجار در امارات خبر دادند و اعلام کردند: پایگاه‌های آمریکایی در دبی و ابوظبی امارات مورد حمله قرار گرفته‌اند.

در کویت هم آژیر‌های خطر فعال شدند.

برخی رسانه‌های عربی هم از توقف پرواز‌های فرودگاه بین‌المللی ملک عبدالعزیز جده خبر می‌دهند.

بهای جهانی نفت هم تحت تاثیر این تحولات قرار گرفت. خبرگزاری رویترز گزارش داد: قیمت نفت روز دوشنبه بیش از ۲ درصد افزایش یافت و بهای نفت برنت به بیش از ۹۰ دلار در هر بشکه رسید.

براساس گزارش رویترز، قیمت نفت برنت روز دوشنبه با ۲ دلار و ۲۲ سنت، معادل ۲/۵۲ درصد افزایش، به ۹۰ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه رسید.

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۲ دلار و یک سنت، معادل ۲/۴۱ درصد افزایش، به ۸۵ دلار و ۴۱ سنت در هر بشکه رسید.