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کمیتههای مقاومت فلسطین در نخستین سالگرد شهادت ابوعبیده، سخنگوی گردانهای القسام ضمن گرامیداشت نقش او بهعنوان یکی از صداهای برجسته فلسطین و مقاومت در دشوارترین مراحل جنگ، تأکید کردند که میراث او همچنان بهعنوان نمادی از آگاهی، پایداری و ایستادگی ادامه دارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کمیتههای مقاومت فلسطین در بیانیهای به مناسبت نخستین سالگرد شهادت «ابوعبیده» سخنگوی گردان القسام شاخه نظامش جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) یاد و نقش او را بهعنوان یکی از صداهای برجسته فلسطین و مقاومت در سختترین مراحل جنگ گرامی داشتند.
این کمیتهها تأکید کردند که هدف قرار دادن ابوعبیده نتوانست پیامی را که او حامل آن بود خاموش کند و مسئله فلسطین همچنان با وجود تلاشها برای محو و به حاشیه راندن آن در کانون توجه باقی مانده است.
در این بیانیه آمده است که خون شهدا همچنان گواهی بر جنایات رژیم اشغالگر و پایبندی ملت فلسطین به حقوق ملی خود خواهد بود.
کمیتههای مقاومت فلسطین همچنین اعلام کردند میراث ابوعبیده صرفاً به یک خاطره محدود نمیشود، بلکه بهعنوان الگویی از آگاهی، پایداری و مقاومت ادامه خواهد داشت.
این کمیتهها در پایان بر وفاداری خود به ابوعبیده و تمامی شهدای فلسطینی تأکید کرده و افزودند مبارزه ملت فلسطین برای آزادی، بازگشت آوارگان و احقاق حقوق خود همچنان ادامه خواهد داشت.
ارتش رژیم صهیونیستی ۸ شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرد «ابوعبیده» سخنگوی گردانهای القسام را در شهر غزه به شهادت رسانده است.
ارتش تل آویو ادعا کرد «یک نیروی اصلی» جنبش حماس در منطقه شهر غزه در شمال این باریکه را به شهادت رسانده است.
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم اشغالگر در این باره گفت: هدف حمله ارتش رژیم صهیونیستی در غزه با همکاری «شاباک»، ابوعبیده سخنگوی گردانهای شهید عزالدین القسام شاخه نظامی جنبش حماس بوده است.