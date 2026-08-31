مارجری تیلور گرین عضو پیشین مجلس نمایندگان آمریکا ضمن انتقاد از سیاست‌های جنگ‌طلبانه دولت ترامپ گفت: او باید از والدین کودکانی که در مدرسه‌ای در ایران بمب روی سرشان ریخت، عذرخواهی کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مارجری تیلور گرین، نماینده سابق کنگره ایالات متحده از حزب جمهوری‌خواه که زمانی از حامیان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بود، شامگاه یکشنبه در مصاحبه‌ای با رسانه آمریکایی پی‌بی‌اس عنوان کرد: دونالد ترامپ باید از آمریکا به خاطر خیانت به وعده‌های انتخاباتی‌اش عذرخواهی کند.

این حامی سابق ترامپ در ادامه با اشاره به جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکید کرد: ترامپ باید از والدین کودکانی که در مدرسه‌ای در ایران بمب روی سرشان ریخته عذرخواهی کند. افراد زیادی هستند که او باید از آنها عذرخواهی کند و بله، من یکی از آنها در این لیست هستم.

بیشتر رسانه‌های جهان حمله آمریکا به مدرسه میناب را «مرگبارترین» حمله علیه غیرنظامیان در یک عملیات آمریکا از زمان جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ دانسته‌اند.

تیلور گرین در ادامه درباره رویکرد ترامپ در سیاست و اعضای دولتش گفت: من فکر نمی‌کنم زنان در حزب جمهوری‌خواه مورد احترام باشند. این یک باشگاه پسرانه است! به معنای واقعی کلمه همینطور است و یک دیدگاه از بالا به پایین وجود دارد که واقعا شرم‌آور است. شما رئیس جمهوری دارید که دائما زنان را تحقیر می‌کند. او دائما به زنان حمله می‌کند و این چیزی است که فکر می‌کنم زنان از آن خیلی خسته شده‌اند.

او افزود: ترامپ قطعا باید از من عذرخواهی کند. او باید از خیلی‌ها عذرخواهی کند. او باید از آن زن مطبوعاتی که او را خوک خطاب کرده بود عذرخواهی کند. او باید از افراد بی‌شماری عذرخواهی کند.