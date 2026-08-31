تد لیو قانونگذار آمریکایی گفت: جنگ علیه ایران نشان داد که آمریکا نه توان جنگیدن دارد و نه می‌تواند از متحدان و پایگاه‌های خود دفاع کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، تد لیو عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا یکشنبه شب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما به یک راهبردی دفاعی جدید نیاز داریم. جنگ ایران نشان داد که آمریکا نمی‌تواند جنگ را تاب بیاورد و از پایگاه‌ها یا متحدان خود دفاع کند.

این نماینده ایالت کالیفرنیا افزود: این نقص‌ها ناشی از سال‌ها انجام کار‌های اشتباه، از اولین (دوره) دولت ترامپ تا بایدن و تاکنون است. وضع نیرو‌ها باید تغییر کند.

تد لیو این پیام را پس از آن منتشر کرد که واشنگتن پست یکشنبه گزارش داد، رهبران نظامی ایالات متحده به پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در مورد گسترش اقدامات نظامی علیه ایران هشدار دادند.

به نوشته این روزنامه، رهبران نظامی آمریکا از جمله روسای نیرو‌های هوایی، دریایی و زمینی در گزارشی به تاریخ ۱۴ اوت (۲۳ مرداد) به هگست هشدار دادند که تداوم عملیات گسترده علیه ایران امکان‌پذیر نیست.

آنها همچنین گفتند که ادامه این اقدام خطر تضعیف توانایی آمریکا برای مقابله با تهدید‌ها در مناطق دیگر از جمله در داخل ایالات متحده را در پی دارد.