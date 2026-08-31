هفته وحدت و میلاد باسعادت حضرت محمد مصطفی(ص) و حضرت امام جعفر صادق(ع)، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی پیام اخلاق، کرامت انسانی، همبستگی و وحدت امت اسلامی است.

هفته وحدت؛ جهان تشنه بازگشت به اخلاق، معنویت و انسانیت است

هفته وحدت؛ جهان تشنه بازگشت به اخلاق، معنویت و انسانیت است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ولی موسوی، فعال رسانه‌ای و فرهنگی گفت: هفته وحدت تنها یک مناسبت تقویمی و آیینی شیعه و سنی نیست؛ بلکه فرصتی برای اندیشیدن به یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز جهان اسلام و جامعه بشری است؛ نیازی که ریشه در مفاهیمی چون وحدت، اخلاق، معنویت، عدالت، محبت، گفت‌وگو و احترام به کرامت انسان دارد.

دنیای امروز با یک تناقض بزرگ مواجه است. از یک سو، علم و فناوری با شتابی خیره‌کننده مرزهای تازه‌ای را درمی‌نوردند و انسان به دستاوردهایی دست یافته که تا چند دهه پیش، رؤیایی دور از دسترس به نظر می‌رسید؛ اما از سوی دیگر، جهان همچنان با جنگ، خشونت، تبعیض، فقر، بی‌عدالتی، نفرت و بحران اخلاقی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

انسان امروز توانسته است فاصله‌های جغرافیایی را کوتاه کند، جهان را به شبکه‌ای گسترده و به‌هم‌پیوسته تبدیل کند و قدرتی شگرف برای تغییر محیط پیرامون خود به دست آورد؛ اما هنوز نتوانسته است به همان اندازه، فاصله دل‌ها را کاهش دهد.

هنوز در بخش‌هایی از جهان، انسان‌هایی قربانی جنگ و خشونت‌اند؛ ملت‌هایی با بحران امنیت و بی‌عدالتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و کودکان بی‌گناه، بدون آنکه نقشی در منازعات سیاسی و قدرت‌طلبی‌ها داشته باشند، هزینه تصمیم‌های صاحبان قدرت را می‌پردازند.

این واقعیت تلخ، پرسشی اساسی را پیش روی بشریت قرار می‌دهد: اگر رشد علم و فناوری نتواند همزمان با رشد اخلاق، عدالت و انسانیت حرکت کند، آیا می‌توان آن را پیشرفت واقعی نامید؟

تجربه تاریخ نشان داده است که علم و قدرت، هنگامی که از اخلاق و مسئولیت جدا شوند، می‌توانند به جای آنکه در خدمت سعادت انسان قرار گیرند، به ابزاری برای سلطه، خشونت و ویرانی تبدیل شوند.

علم بدون اخلاق ممکن است در خدمت قدرت‌طلبی قرار گیرد؛ فناوری بدون مسئولیت می‌تواند زمینه گسترش خشونت و نفرت را فراهم کند و قدرت بدون عدالت، سرانجام به سلطه و استبداد خواهد انجامید.

بنابراین، مسئله اصلی جهان امروز تنها دستیابی به فناوری‌های نوین و افزایش قدرت مادی نیست؛ بلکه پرسش مهم‌تر این است که انسانِ برخوردار از این قدرت، چه اندازه از اخلاق، وجدان، معنویت و مسئولیت انسانی برخوردار است.

در چنین شرایطی، پیام پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی(ص) بیش از هر زمان دیگری برای جامعه بشری معنا پیدا می‌کند؛ پیامبری که رسالتش با رحمت، اخلاق و کرامت انسانی پیوند خورده و سیره‌اش الگویی روشن از عدالت، مهربانی، گذشت، برادری و احترام به انسان است.

پیامبر رحمت(ص) به بشریت آموخت که انسانیت، مرز جغرافیایی، قومی و نژادی نمی‌شناسد و ارزش انسان به کرامت اوست. سیره آن حضرت نشان داد که جامعه انسانی زمانی می‌تواند به آرامش و سعادت برسد که عدالت و اخلاق در کنار قدرت و پیشرفت قرار گیرند.

همزمانی میلاد پیامبر اعظم(ص) با میلاد حضرت امام جعفر صادق(ع) نیز حامل پیامی عمیق و ماندگار است؛ پیامی درباره پیوند علم و ایمان، عقلانیت و معنویت، معرفت و اخلاق.

مکتب امام صادق(ع) نشان داد که علم زمانی ارزش حقیقی خود را پیدا می‌کند که در خدمت تعالی انسان، اصلاح جامعه و گسترش فضیلت قرار گیرد. جامعه‌ای که علم را از اخلاق جدا کند، ممکن است قدرتمند شود، اما الزاماً سعادتمند نخواهد شد.

از همین منظر، هفته وحدت فرصتی است برای بازگشت به مشترکات و عبور از مرزبندی‌هایی که می‌توانند زمینه اختلاف و واگرایی را فراهم کنند.

امت اسلامی، با وجود تفاوت‌های مذهبی، قومی، زبانی و فرهنگی، از سرمایه‌ای عظیم از مشترکات اعتقادی و تمدنی برخوردار است. محبت به پیامبر اعظم(ص)، ایمان به خداوند، عدالت‌خواهی، کرامت انسانی، دفاع از مظلوم و مقابله با ظلم، بخشی از همین سرمایه مشترک است.

وحدت به معنای حذف تفاوت‌ها نیست؛ هنر وحدت آن است که تفاوت‌ها را در چارچوب احترام متقابل مدیریت کنیم و بر مشترکات برای ساختن آینده‌ای بهتر تکیه داشته باشیم.

امروز جهان اسلام بیش از هر زمان دیگری به عقلانیت، گفت‌وگو، همدلی و پرهیز از اختلافات فرساینده نیاز دارد. در شرایطی که قدرت‌های بزرگ از ابزارهای رسانه‌ای، اقتصادی و سیاسی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و تشدید شکاف‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، حفظ وحدت و انسجام امت اسلامی اهمیتی دوچندان یافته است.

در این میان، مسئولیت دستگاه‌های فرهنگی، رسانه‌ها، نخبگان، اندیشمندان، هنرمندان و فعالان اجتماعی و فرهنگی بسیارسنگین و تعیین‌کننده است.

دستگاه‌های فرهنگی نباید نقش خود را صرفاً به برگزاری مراسم و برنامه‌های مناسبتی محدود کنند. رسالت اصلی آنان، تقویت سرمایه اجتماعی، ترویج گفت‌وگو، گسترش فرهنگ مدارا، تقویت همدلی، مقابله با نفرت‌پراکنی و کمک به شکل‌گیری جامعه‌ای اخلاق‌مدار و مسئولیت‌پذیر است.

رسانه‌ها نیز در این مسیر مسئولیتی فراتر از اطلاع‌رسانی بر عهده دارند. رسانه می‌تواند پل ارتباطی میان انسان‌ها باشد؛ می‌تواند به جای برجسته‌سازی اختلافات، بر اشتراکات تأکید کند و به جای بازتولید نفرت، زمینه گفت‌وگو و تفاهم را فراهم آورد.

فعالان رسانه‌ای و فرهنگی نیز باید بداند که هر کلمه، تصویر و روایتی که تولید و منتشر می‌کند، می‌تواند در ساختن یا ویران کردن اعتماد اجتماعی نقش داشته باشد.

رسانه مسئول، حقیقت را روایت می‌کند، اما حقیقت را به ابزار نفرت تبدیل نمی‌سازد؛ نقد می‌کند، اما امید را از جامعه نمی‌گیرد؛ تفاوت‌ها را می‌بیند، اما مشترکات را فراموش نمی‌کند.

امروز جامعه بشری بیش از هر زمان دیگری به روایت‌هایی نیاز دارد که در کنار آگاهی‌بخشی، انسانیت را تقویت کنند؛ روایت‌هایی که به جای عادی‌سازی خشونت، صلح و گفت‌وگو را ترویج کنند و به جای تعمیق شکاف‌ها، زمینه همدلی و همبستگی را فراهم آورند.

هفته وحدت می‌تواند نقطه آغازی برای بازاندیشی در این مسئولیت مشترک باشد؛ مسئولیتی که تنها بر دوش یک نهاد یا دستگاه نیست، بلکه همه ما در برابر آن مسئولیم.

جهان امروز بیش از آنکه به قدرت‌های بزرگ‌تر، سلاح‌های پیشرفته‌تر و فناوری‌های پیچیده‌تر نیاز داشته باشد، به انسان‌های بزرگ‌تر نیازمند است؛ انسان‌هایی که در کنار دانایی، مهربانی را بشناسند؛ در کنار قدرت، اخلاق را فراموش نکنند؛ در کنار موفقیت، مسئولیت اجتماعی را پاس بدارند و در کنار پیشرفت، کرامت انسان را قربانی منافع زودگذر نکنند.

شاید یکی از مهم‌ترین پیام‌های هفته وحدت در جهان امروز همین باشد که اختلاف می‌تواند واقعیت باشد، اما دشمنی انتخاب است؛ تفاوت می‌تواند طبیعی باشد، اما نفرت آموختنی است و وحدت می‌تواند آگاهانه و مسئولانه انتخاب شود.

اگر جهان امروز از جنگ، خشونت، بی‌عدالتی و نفرت رنج می‌برد، راه برون‌رفت از این وضعیت، بازگشت به ارزش‌هایی است که انسان را در مرکز توجه قرار می‌دهند؛ ارزش‌هایی همچون کرامت، عدالت، محبت، مسئولیت‌پذیری، همدلی و احترام به حقوق دیگران.

هفته وحدت، فرصتی است تا بار دیگر پیام رحمت پیامبر اعظم(ص) را در زندگی فردی و اجتماعی خود بازخوانی کنیم؛ پیامی که انسان را به برادری، عدالت، اخلاق و مهربانی فرا می‌خواند و به ما یادآوری می‌کند که آینده جوامع نه با نفرت و تفرقه، بلکه با آگاهی، اخلاق، گفت‌وگو، همدلی و وحدت ساخته خواهد شد.

در نهایت، در جهانی که بیش از هر زمان دیگری به آرامش، عدالت و صلح نیاز دارد، بازگشت به معنویت و اخلاق یک انتخاب تجملی نیست؛ یک ضرورت تاریخی و انسانی است.

هفته وحدت، یادآور این حقیقت ماندگار است که جهان تشنه بازگشت به انسانیت است؛ بازگشت به اخلاق و معنویت، به محبت و مهربانی، به گفت‌وگو و همدلی و به میراث گران‌بهایی که پیامبر رحمت(ص) برای ساختن جهانی سرشار از عدالت، کرامت، برادری و انسانیت به بشریت هدیه کرد.