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جو کنت، رئیس سابق مرکز ملی ضد تروریسم آمریکا با اشاره به حمله نیروهای آمریکایی به جزیره لارک ایران تاکید کرد: نیروهای آمریکا باید از منطقه خارج شوند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جو کنت، رئیس سابق مرکز ملی ضد تروریسم آمریکا با هشدار درباره پیامد حمله به جزیره لارک در پیامی نوشت:
"ما همین الان اهدافی را در جزیره لارک در ایران هدف قرار دادیم و ایران پاسخ خواهد داد. اگر میخواهیم چرخه تشدید تنش را کنترل کنیم و اجازه ندهیم جنگ شدت بیشتری بگیرد، باید نیروهایمان را از منطقه خارج کنیم.
اگر ایران بر حسب اتفاق موفق شود نیروهای آمریکایی را بکشد، دوباره به جنگی کشیده خواهیم شد که این بار ایران شرایط آن را تعیین میکند.
نیروها را خارج کنید. ریسک را کاهش دهید. تمرکز را بر فشار اقتصادی و دیپلماسی بگذارید. "
در همین حال برِت اریکسون، کارشناس اقتصادی و متخصص تحریم آمریکایی در پیامی هشدار داد: ایالات متحده فقط یک حادثه با تلفات گسترده فاصله دارد تا بار دیگر درگیر یک جنگ بیپایان در خاورمیانه شود. برِت اریکسون نوشت:
" حمله به سایتهای پرتاب موشک ایران در لارک، هیچ تغییری در معادلات راهبردی جنگ ایجاد نمیکند. ایران همچنان میتواند با تشدید تنش، زیرساختهای آبشیرینکن، انرژی، مراکز مالی و هوش مصنوعی را هدف قرار دهد؛ اهدافی که دفاع در برابر آنها برای آمریکا بسیار دشوار است.
ما نمیتوانیم با محاصره پیروز شویم. چه محاصره ادامه پیدا کند و چه نکند، ایران همچنان توانایی تشدید تنش در خلیج فارس را خواهد داشت؛ به شکلی که ما اساساً قادر به دفاع در برابر آن نیستیم. محاصره فقط ایران را به سمت تشدید تنش به این شکل سوق میدهد.
اما در عین حال، یک گزینه دوم برای تشدید تنش نیز در اختیار ایران قرار میدهد: هدف قرار دادن شناورهای نیروی دریایی آمریکا و رقم زدن یک حادثه با تلفات گسترده.
محاصره را لغو کنید! "