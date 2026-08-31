به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سیدمجتبی حسینی در گفتگوی ویژه خبری ساعت ۲۲ شبکه استانی همدان با تاکید بر اینکه از مهم‌ترین اقدامات اقتصادی استان، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری است، افزود: رقابت برای جذب سرمایه محدود به مرز‌های جغرافیایی نیست، استان‌های مختلف کشور تلاش می‌کنند فرصت‌های خود را به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی معرفی کنند و در این میان، استانی موفق‌تر خواهد بود که بتواند مجموعه‌ای از مزیت‌های استان خود را همزمان عرضه کند.

حسینی از تشکیل جلسات تیم اقتصادی استان با بخش خصوصی و حوزه تولید خبر داد و تاکید کرد: این تیم سه شنبه هر هفته در خدمت بخش خصوصی بوده و همچنین در مقاطع خاص، کارگروه تسهیل به شکل روزانه مسائل واحد‌های اقتصادی را بررسی می‌کند.

معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار همدان، همچنین با اشاره به اینکه استان همدان در رتبه سوم کشور در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری قرار دارد، تصریح کرد: به لطف سلسله جلسات برگزار شده و پیگیری‌های صورت گرفته، در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری رتبه سوم کشور را در عملکرد مطلوب کسب کرده‌ایم و پیگیر اعتبارات دیگر نیز هستیم.

سیدمجتبی حسینی در ادامه به حضور مجاهدانه و جانانه مردم در قرار‌های شبانه اشاره کرد و گفت: نقطه قوت ما مردمی هستند که در خیابان حضور می‌یابند و این میدان داری پرشور و مستمر باعث قوت قلب است.