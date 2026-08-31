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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانشرقی گفت:مسائل و مشکلات طرح هایی که امروز در شهرستان سراب و بخش مهربان مورد بازدید قرار گرفت با برگزاری نشستهای تخصصی و با حضور دستگاههای اجرایی مرتبط در استان و شهرستان پیگیری و برای رفع آنها اقدام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،ظفر محمدی در شورای اداری شهرستان سراب که با حضور معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور برگزار شد اظهار کرد: آذربایجان شرقی در میزان سرمایه گذاری در طرح های عمرانی رتبه نخست کشور را کسب کرده که این موفقیت حاصل تلاش، هم افزایی و تعامل همه دستگاههای اجرایی استان است.
وی با اشاره به ظرفیتهای شهرستان سراب در حوزه اجرای طرح های عمرانی افزود: سراب از جایگاه خوبی در اجرای طرح های عمرانی در سطح استان برخوردار است و طرحهای مختلفی در این شهرستان در حال اجراست.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به بازدید معاون رئیس جمهور از طرح های شهرستان سراب و بخش مهربان گفت: در مجموع از ۱۰ طرح در این سفر بازدید شد که ۶ طرح در شهر سراب و ۴ طرح در بخش مهربان قرار داشت.
محمدی ادامه داد: این طرح ها در حوزههای مختلف از جمله گردشگری، طرحهای روستایی و کارگاههای صنعتی بودند و در جریان بازدیدها، مسائل و مشکلات آنها از نزدیک بررسی شد.
وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات طرح های مورد بازدید در سطح ملی قابل پیگیری است گفت: معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور مسائل و مطالبات مطرح شده را احصا و در شورای اداری نیز در جریان جزئیات آنها قرار گرفت و برای پیگیری و رفع این مشکلات قول مساعد داد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی افزود: مسائلی که مربوط به دستگاههای اجرایی استان است نیز با برگزاری جلساتی با حضور مدیران کل دستگاههای مرتبط، مدیران شهرستان و مسئولان ذیربط پیگیری خواهد شد تا موانع موجود برطرف شود.
محمدی همچنین درباره مطالبات مطرح شده در زمینه تسهیلات گفت: درخواستهای مربوط به تسهیلات و سایر حمایتهای مورد نیاز طرح ها در جریان این بازدیدها مطرح و از سوی معاون رئیس جمهور ثبت و پیگیری شد و امیدواریم با حمایتهای انجام شده، زمینه رفع مشکلات و تکمیل این طرحها فراهم شود.