امام جمعه تبریز با بیان اینکه انقلاب اسلامی میراث گرانقدر اهل‌بیت (ع) و ادامه راه سیدالشهدا (ع) است گفت: امروز نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان پرچمدار اسلام و تشیع، با ایستادگی در برابر استکبار جهانی مسیر احیای ارزش‌های دینی را با قدرت ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در مراسم جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) که در مسجد امام خمینی (ره) شهرک یاغچیان برگزار شد، ضمن تبریک این ایام خجسته اظهار داشت: نماز مایه آرامش روح و قرة‌العین پیامبر اسلام (ص) بود و مومنان باید با تاسی به سیره نبوی، اقامه نماز را با خضوع و خشوع قلبی در راس برنامه‌های زندگی خود قرار دهند.

امام‌جمعه تبریز سیره عملی پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) را الگوی تراز برای جامعه اسلامی برشمرد و گفت: ساده‌زیستی، تواضع در برابر مردم و پرهیز از منیت و قدرت‌طلبی از شاخصه‌های اصلی تربیت‌یافتگان مکتب اهل‌بیت (ع) است که باید سرلوحه کار مسئولان و آحاد مردم قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه رفیع انقلاب اسلامی در جهان معاصر تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران تنها یک تحول سیاسی نبود، بلکه حرکتی در راستای احیای دین مبین اسلام، مکتب اهل‌بیت (ع) و فرهنگ مهدویت بود که به رهبری امام راحل (ره) و رهبری قائد شهید امت اسلامی و با مجاهدت شهدا و سرداران سرافراز به ثمر نشست.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل خاطرنشان کرد: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی با اقتدار در برابر توطئه‌های دشمنان و جبهه استکبار ایستاده است و این ایستادگی تداوم همان مسیر حسینی است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی گفت: حفظ وحدت، هوشیاری و تقویت بیش از پیش جایگاه تشیع در جهان وظیفه امروز همه ماست که باید با تمسک به آموزه‌های دینی و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی محقق شود.