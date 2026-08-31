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وزیر امور خارجه ایتالیا میگوید: از آنجا که روسیه در صورت حمله به غرب بازنده خواهد بود، فکر نمیکنم پوتین اشتباه حمله برای شکست خوردن را مرتکب شود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزیر امور خارجه ایتالیا گفت: فکر نمیکنم روسیه به ناتو حمله کند. البته نباید اقدامات مسکو را دستکم گرفت.
آنتونیو تایانی با بیان اینکه ممکن است که روسیه به «حملات سایبری» مبادرت ورزد، افزود: ما سازمانیافته هستیم. واکنش نشان میدهیم و روزانه آنها را دفع میکنیم.
معاون نخست وزیر ایتالیا گفت: از آنجا که حمله روسیه به غرب، روسیه را بازنده خواهد کرد، بنابراین فکر نمیکنم پوتین اشتباه حمله برای شکست خوردن را مرتکب شود.
در همین خصوص یک مقام ناتو گفت: روسیه در حال تشدید حملات ترکیبی خود در اروپاست، اما در حال حاضر، این ائتلاف نظامی هیچ تهدید قریبالوقوعی درباره حمله مسکو نمیبیند.
این مقام افزود: روسها هر چند در اوکراین با مقاومت بسیار شدیدی روبهرو هستند، اما در حال افزایش حملات خود در اوکراین و اقدامات ترکیبی در اروپا هستند.
او تاکید کرد: ناتو مثل همیشه نسبت به انواع تهدیداتی که با آن مواجه میشود هوشیار و گوش به زنگ است و چنان در کنار اوکراین ایستاده است.
دونالد توسک نخست وزیر لهستان شنبه گفت که لهستان و ناتو باید برای سناریوهای مختلف آماده باشند و اقدامات تحریکآمیز روسیه علیه هر عضو ناتو را نمیتوان رد کرد.
غرب در سالهای اخیر روسیه را به تلاش برای حمله به اعضای ناتو متهم کرده، اما مسکو این اتهامات را رد کرده است.
در پی سفر اندی برنهام نخست وزیر جدید انگلیس به اوکراین و دیدار جان راتکلیف مدیر آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) به روسیه بار دیگر دیگر گمانهزنیها در این باره افزایش یافته است.
روسیه پس از موافقت انگلیس با اشتراکگذاری نقشههای فنی موشکهای کروز دوربرد «استورم شادو» با کییف، تهدید کرد که به کارخانههای بریتانیایی ساخت پهپاد و قطعات موشک برای اوکراین حمله میکند.
در همین حال، دو منبع آگاه به رویترز گفتند که راتکلیف در سفر به مسکو احتمال عملیات روسیه علیه یکی از اعضای ناتو را مطرح کرد و درباره آن هشدار داد.
جان راتکلیف مدیر آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) هفته گذشته به روسیه رفت تا با همتایان اطلاعاتی خود دیدار کوتاهی داشته باشد. دو منبع آگاه به رویترز گفتند که راتکلیف در آن جلسه احتمال عملیات روسیه علیه یکی از اعضای ناتو را مطرح کرد، هرچند مشخص نیست که آیا این تنها هدف سفر بوده است یا خیر.
روسیه همواره هرگونه دخالت در برنامهریزی برای خرابکاری یا حمله به اروپا را رد کرده و چنین اتهاماتی را به عنوان اقداماتی برای ایجاد رعب و وحشت از سوی غرب خوانده است.