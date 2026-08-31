مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری تبریز از وقوع روزانه حدود ۴۴۰ تصادف درون‌شهری خبر داد و گفت: هر سه روز یک نفر در تصادفات تبریز جان می‌بازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محبوب عبداله‌پور با اشاره به وضعیت تصادفات درون‌شهری اظهار کرد: به‌طور میانگین روزانه حدود ۴۰۰ تصادف خسارتی و ۴۰ تصادف جرحی در سطح شهر رخ می‌دهد.

وی افزود: مصدومان این حوادث برای دریافت خدمات درمانی به مراکز اورژانس منتقل می‌شوند و آمار تصادفات درون‌شهری همچنان یکی از موضوعات مهم در حوزه ایمنی ترافیک شهری به شمار می‌رود.

کاهش ۲۰ درصدی تصادفات در تبریز

مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری تبریز با اشاره به آمار پنج ماه نخست سال جاری گفت: در این مدت به‌طور میانگین هر سه روز یک نفر در تصادفات درون‌شهری تبریز جان خود را از دست داده است.

عبداله‌پور ادامه داد: این آمار در حالی ثبت شده که مجموع تصادفات درون‌شهری تبریز در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است.

وی تأکید کرد: با وجود این کاهش، ضرورت توجه جدی به ارتقای ایمنی ترافیک و رعایت قوانین همچنان وجود دارد و نمی‌توان به تلفات ناشی از حوادث رانندگی بی‌تفاوت بود.

عبداله‌پور با بیان اینکه کاهش تصادفات حاصل مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه مدیریت ترافیک، مهندسی معابر و رعایت قوانین است اظهار کرد: برای دستیابی به ترافیکی ایمن‌تر، همراهی رانندگان و سایر کاربران معابر و احترام به حقوق شهروندی و فضا‌های عمومی ضروری است.

وی با اشاره به نقش رفتار رانندگان در کاهش حوادث رانندگی گفت: رانندگی تنها حرکت دادن خودرو نیست، بلکه رعایت قوانین، توجه به شرایط معبر، حفظ فاصله ایمن و احترام به حقوق سایر کاربران بخشی از مهارت رانندگی است.

مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری تبریز افزود: هر راننده در قبال جان خود و دیگر کاربران معابر مسئول است و رعایت نکات ایمنی می‌تواند از بسیاری از حوادث و خسارت‌های جانی و مالی جلوگیری کند.