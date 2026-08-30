به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در سالروز شهادت ابوعبیده سخنگوی گردان القسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام کرد: تا ریشه کن شدن رژیم صهیونیستی از تمام سرزمین‌های فلسطین به خواست خداوند، طنین صدای شهید ابوعبیده همچنان خواب را از چشمان دشمن جنایتکار اسرائیلی می‌گیرد.

یحیی سریع گفت: مساله فلسطین همچنان صدا و آرمان ما خواهد بود.

ارتش رژیم صهیونیستی ۸ شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرد «ابوعبیده» سخنگوی گردان‌های القسام را در شهر غزه به شهادت رسانده است.

ارتش تل آویو ادعا کرد «یک نیروی اصلی» جنبش حماس در منطقه شهر غزه در شمال این باریکه را به شهادت رسانده است.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم اشغالگر در این باره گفت: هدف حمله ارتش رژیم صهیونیستی در غزه با همکاری «شاباک»، ابوعبیده سخنگوی گردان‌های شهید عزالدین القسام شاخه نظامی جنبش حماس بوده است.