نشست هماهنگی رویداد ملی ایران جان، آذربایجان شرقی ایران با حضور شهردار و مدیران شهری کلانشهر تبریز در صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،رویداد ملی ایران جان برنامه ابتکاری و هویت‌محور سازمان صدا و سیما، فرصتی تاریخی برای مرکز آذربایجان‌شرقی است تا با تولید و پخش برنامه‌های متنوع و خلق رویداد‌های مختلف، مزیت‌ها و ظرفیت‌های استان را در سطح ملی معرفی کند.

رویداد ملی ایران جان که یکی از طرح‌های محوری و راهبردی سازمان صدا و سیما در راستای تقویت هویت ملی، انسجام فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های بومی استان‌هاست، ۲۴ تا ۳۰ شهریور امسال در استان آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.