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روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی اعلام کرد:با تلاش نیروهای یگان حفاظت به همراه همکاران اداره حفاظت محیط زیست خداآفرین حریق شامگاه روز شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵ در منطقه تیروان بخش مینجوان این شهرستان به طور کامل مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی اعلام کرد:در پی دریافت گزارش وقوع آتشسوزی در منطقه تیروان، بخش مینجوان شهرستان خداآفرین، نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خداآفرین بلافاصله در محل حاضر شده و عملیات مهار حریق در عرصههای طبیعی را آغاز کردند.
با تلاش نیروهای یگان حفاظت، به همراه همکاران اداره حفاظت محیط زیست شهرستان حریق شامگاه روز شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵ بهطور کامل مهار شد. در این آتش سوزی مساحت ۶ هکتار طعمه حریق شد.
حضور به موقع نیروهای حفاظتی و اقدام سریع، نقش موثری در جلوگیری از گسترش آتشسوزی و صیانت از عرصههای طبیعی منطقه داشت.