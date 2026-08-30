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کمیته بینالمللی صلیب سرخ اعلام کرد: هزاران خانواده در نوار غزه همچنان از سرنوشت عزیزان ناپدیدشده خود بیخبر هستند و برخی از آنها حدود سه سال است که در انتظار روشن شدن وضع خویشاوندانشان به سر میبرند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، صلیب سرخ جهانی همچنین با اشاره به وضع بحرانی در غزه، تأکید کرد که ظرفیتهای پزشکی قانونی در این منطقه همچنان بسیار محدود است و هیچ تاسیساتی برای انجام آزمایشهای دیانای وجود ندارد.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ افزود: عملیات جستوجو و بیرون کشیدن اجساد در نوار غزه نیازمند تجهیزات تخصصی است که به راحتی در دسترس نیست. این کمبودها روند شناسایی قربانیان و اطلاعرسانی به خانوادهها را به شدت با مشکل مواجه کرده است.
اداره امداد و نجات در نوار غزه نیز جمعه شب اعلام کرد که تیمهای امدادی این سازمان در استان غزه، از زمان آغاز مرحله دوم عملیات حستجوی مفقودین موفق به کشف ۲۳۳ پیگر شهدا از زیر آوار شدند.
این پیکرها از مجموع ۴۰۷ ناپدیدی یافت شدهاند که در زیر آوار ۲۰ خانهای مدفون بودند که از سوی نیروهای اشغالگر “اسرائیل” بر سر ساکنانشان ویران شده بود.
بر اساس اعلام امداد ونجات غزه، در میان شهدای بیرون کشیده شده، ۷۳ کودک و ۱۰۶ زن نیز دیده میشود.
تیمهای نجات در این عملیات، برای پنجاه و یکمین روز متوالی و با مجموع ۳۸۱ ساعت کار، در حال جستوجوهای دشوار با استفاده از ابزار و تجهیزات محدود هستند.