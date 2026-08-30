به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، هادی العامری در مراسم یادبود سالگرد شهادت آیت‌الله سید محمد باقر الحکیم، درگیری بین دولت عراق و گروه‌های مقاومت را غیرممکن دانست و گفت: غیرممکن است که نخست‌وزیر تصمیم بگیرد با گروه‌های مقاومت وارد درگیری شوند».

العامری با اشاره به اینکه نیرو‌های «چارچوب هماهنگی» از خطر درگیری آگاهند و تجربه و توانایی مدیریت بحران‌ها را دارند، تصریح کرد: سازماندهی سلاح، یک هدف ملی و قانونی است.

دبیر کل سازمان بدر ضمن رد هر گونه مداخله و دیکته خارجی درباره ساماندهی سلاح، گفت که این تصمیم باید به صورت کاملا داخلی اجرایی شود.

العامری با تأکید بر لزوم حفظ حاکمیت کامل عراق، بر خروج نظامیان خارجی به ویژه آمریکایی و ترکیه‌ای و قرار گرفتن تمامی اراضی، گذرگاه‌های مرزی و هوایی تحت سلطه دولت عراق تأکید کرد.

او همچنین خواستار خلع سلاح گروه‌های مسلح غیرقانونی شد که بر خلاف قانون اساسی فعالیت می‌کنند و کشور‌های همسایه را تهدید می‌کنند.

دبیر کل سازمان بدر با بیان اینکه مقاومت و دستگاه‌های امنیتی در دوران سختی، در یک سنگر جنگیده‌اند، تاکید کرد که سلاح مقاومت علیه دولت استفاده نشده، بلکه برای دفاع از حاکمیت عراق بوده است.

العامری سلطه طلبی خارجی و دیکته‌های بیرونی را رد کرد و گفت که امنیت عراق، سلاح آن و ساماندهی امور امنیتی، یک مسئله داخلی بوده و دوران دیکته‌های آمریکا به سر آمده است.