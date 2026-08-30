حمله پهپادی حزب الله به تجمع نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان
در این حمله یک دستگاه تانک مکاوا و گروهی از نظامیان صهیونیست هدف قرار گرفتند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
، پهپاد حزبالله، یک دستگاه تانک مرکاوا ارتش صهیونیستی و گروهی از نظامیان این رژیم را در جنوب لبنان هدف قرار داد. در این حمله یک نظامی اشغالگر زخمی شد.
همچنین خبرگزاری لبنان گزارش داد: هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر در دو نوبت، شهرک المنصوری در شهرستان صور را هدف قرار دادند.
اطراف شهرکهای زوطر شرقی در نبطیه در جنوب لبنان نیز دوبار، هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.
منابع لبنانی همچنین از عملیات انفجاری نظامیان صهیونیست در حومه شهرک بَرعَشیت در جنوب لبنان خبر دادند.
شبکه المیادین گزارش داد رژیم صهیونیستی، شهرک النبطیه الفوقا در جنوب لبنان را بمباران کرد. این رسانه افزود اشغالگران صهیونیست در این حمله از بمبهای ممنوعه فسفری استفاده کردند.
همزمان عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان، در سخنانی ضمن انتقاد از برخی جریانهای سیاسی در حاکمیت لبنان گفت: برخی از کسانی که بر کرسیهای قدرت تکیه زدهاند، بدون صلاحیت هستند و هیچ تعلقی به لبنان و ملت آن ندارند.
ابراهیم الموسوی افزود: این افراد نه تنها سکوت کردهاند، بلکه رژیم صهیونیستی را هم دشمن نمیدانند و جرئت ندارند دشمنی را که می سوزاند، تخریب می کند و کینه اش تا به نبش قبر مردگان هم رسیده، به عنوان دشمن بنامند، چون میترسند ارباب آمریکایی شان از آنها ناراضی شود یا از آنها بازخواست کند.