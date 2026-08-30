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رسانههای صهیونیستی از نزدیک شدن کشتیهای جنگی ترکیه به شناورهای نیروی دریایی اسرائیل در دریای مدیترانه خبر دادهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شبکه "کان" اسرائیل به نقل از منابع آگاه گزارش داد که کشتیهای جنگی ترکیه در دریای مدیترانه به کشتیهای نیروی دریایی اسرائیل نزدیک شده و برای آنها مسیرهای دریایی تعیین کردهاند.
در پی این حادثه، نیروی دریایی رژیم صهیونیستی سطح آمادگی خود را در دریای مدیترانه افزایش داده تا برای هر گونه تحول احتمالی آماده باشد.
شبکهٔ الجزیره نیز این گزارش را تأیید کرده و از افزایش سطح آمادگی نیروی دریایی اسرائیل خبر داده است.
جزئیات بیشتری دربارهٔ محل دقیق این رویارویی و زمان وقوع آن منتشر نشده است.
این تحول پس از آن روی می دهد که تنش میان دو طرف در روزهای اخیر افزایش یافته و تلآویو با حمله به فرودگاه «ابوظهور» سوریه مدعی است خواهان خنثی کردن تلاش ترکیه برای تعمیق نفوذ خود در این کشور بوده است.
«اسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهاراتی تند، «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه را مخاطب قرار داد و مدعی شد که او آنکارا را به سمت «ماجراجوییهای خطرناک» در سوریه سوق میدهد.
بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی نیز در ادامه مواضع تند مقامات رژیم علیه آنکارا، اظهارات خود را علیه ترکیه تشدید کرد؛ موضوعی که به نوشته شبکه ۱۲، نگرانی نهادهای امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی را افزایش داده است.
دفتر نخستوزیری رژیم صهیونیستی، ترکیه را به «ریاکاری» متهم کرد و مدعی شد تلآویو با ترکیه مقابله خواهد کرد. ترکیه نیز با مراجعه به اینترپل، خواستار صدور «اخطار قرمز» علیه نتانیاهو به منظور دستگیری او شده است.