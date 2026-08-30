\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u0633\u0631\u0648\u06cc\u0633 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u062f\u0631\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0646\u06af\u0644\u06cc\u0633 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f \u06a9\u0647 \u0631\u0648\u0632 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u06cc\u06a9 \u0646\u0641\u062a\u06a9\u0634 \u062f\u0631 \u0641\u0627\u0635\u0644\u0647 \u06f1\u06f2 \u0645\u0627\u06cc\u0644 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0634\u0645\u0627\u0644 \u0634\u0647\u0631 \u062e\u0635\u0628 \u062f\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0639\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0627\u0635\u0627\u0628\u062a \u06cc\u06a9 \u067e\u0631\u062a\u0627\u0628\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a.\n\n\n\u00a0\n\u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0641\u062a\u06a9\u0634 \u0647\u0646\u06af\u0627\u0645 \u062a\u0631\u062f\u062f \u0627\u0632 \u062a\u0646\u06af\u0647 \u0647\u0631\u0645\u0632 \u0628\u0647 \u0633\u0648\u06cc \u062e\u0644\u06cc\u062c \u0641\u0627\u0631\u0633 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0647\u062f\u0641 \u067e\u0631\u062a\u0627\u0628\u0647 \u0646\u0627\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0648 \u062f\u0686\u0627\u0631 \u0622\u0633\u06cc\u0628 \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u0645\u0627\u0647\u0648\u0627\u0631\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0647\u0645 \u0645\u062a\u0648\u0642\u0641 \u0634\u062f\u0646 \u06cc\u06a9 \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u06a9\u0647 \u0642\u0635\u062f \u0639\u0628\u0648\u0631 \u0627\u0632 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc \u062a\u0646\u06af\u06c0 \u0647\u0631\u0645\u0632 \u0631\u0627 \u062f\u0627\u0634\u062a \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u0646\u062f.\n\n\u00a0\n