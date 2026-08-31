تظاهرات دفاع از حق رای در پایتخت آمریکا

هزاران نفر در شهر واشنگتن برای دفاع از حق رای و هشدار درباره نقض آزادی مدنی در آمریکا راهپیمایی کردند. در این رویداد موسوم به "تظاهرات در واشنگتن ۲۰۲۶: دفاع از حق رای" هزاران نفر از جمله برخی سیاستمداران شناخته شده، اعضای اتحادیهها، دانش آموزان، اعضای برخی سازمانها، و حاضرانی از تمام ردههای سنی از سراسر آمریکا حضور داشتند. این تظاهرات وقتی سازمان دهی شد که دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه به دولت دونالد ترامپ اجازه داد بخشهایی از دستور اجرایی او برای محدود کردن رأیگیری پستی را اجرا کند. با وجود آنکه مدارک چندانی از تقلب انتخاباتی وجود ندارد، ترامپ درباره صحت انتخابات ابراز تردید کرد و پیشتر وعده داده بود که به استفاده از آرای پستی در سراسر کشور پیش از انتخابات میان دورهای پایان دهد. تصمیم اخیر دیوان عالی آمریکا همچنین نگرانیها درباره تلاش برخی ایالتهای جمهوریخواه برای بازطراحی حوزههای انتخاباتی را درانتخابات میاندورهای نوامبر (آبان) افزایش داده است.
عکاس :دریافتی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ - ۱۰:۳۵