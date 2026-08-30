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پنجمین نمایشگاه صنایع دستی و هدایای سازمانی از فردا فعالیت خود را آغاز میکند و در محل موزه تاروپود یزد میزبان بازدیدکنندگان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمد رستگاری مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما درباره جزئیات پنجمین نمایشگاه صنایع دستی و هدایای سازمانی گفت: پنجمین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی دارای بسته بندی و هدایای سازمانی از فردا دوشنبه ۹ شهریورماه تا جمعه ۱۳ شهریورماه در محل موزه بزرگ تاروپود یزد واقع در خیابان آیتالله کاشانی روبروی پارک هفتم تیر برگزار میشود و هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۲ دایر است.
رستگاری ادامه داد: این نمایشگاه مکانی برای معرفی هر چه بیشتر هنر دست هنرمندان صنایع دستی استان است که در سطوح مختلف و در بسته بندیهای متنوع هنر خود را ارائه میکنند. شرایطی فراهم شده تا مردم استان یزد، واحدهای تولیدی، کارآفرینها، سازمانها و شرکتها از این نمایشگاه بازدید کنند و بتوانند هدایای سازمانی برای مهمانان و همکاران تهیه کنند.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد خاطرنشان کرد: محصولات ارائهشده در نمایشگاه به گونهای است که بازدیدکنندگان با خرید محصولات برای عزیزانشان ضمن اینکه هدیهای را به آنها تقدیم میکنند، بلکه اصالت و هنر هنرمندانه یزدی را نیز به خانوادهها هدیه میکنند.
وی در پایان از مردم استان یزد و همچنین مدیران محترم واحدهای مختلف دعوت کرد که از این نمایشگاه بازدید کنند.
پنجمین نمایشگاه صنایع دستی و هدایای سازمانی از دوشنبه ۹ شهریور تا جمعه ۱۳ شهریور از ساعت ۱۷ الی ۲۲ در محل موزه تاروپود یزد، پذیرای بازدیدکنندگان است.