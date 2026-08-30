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اولین برد شاهین خزر رودسر در برابر شهرداری چلیچه رقم خورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، در چهار چوب هفته سوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور تیم شاهین خزر رودسر یکی از دو نماینده گیلان در این رقابتها عصر امروز در ورزشگاه ساحلی شهدای چلیچه به مصاف تیم شهرداری چلیچه رفت که در پایان این دیدار بانتیجه پنج بر یک به نفع شاهین خزر رودسر به اتمام رسید.
لیگ برتر فوتبال ساحلی امسال در دو گروه چهارم تیمی برگزار می شود و رودسریها با این برد با سه امتیاز در رده پنجم جدول گروه خود قرار دارند.