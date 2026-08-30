به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دیدار دو تیم پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس در قالب جشنواره کیش ۰۵ به میزبانی زمین شماره یک مجموعه ورزشی المپیک کیش برگزار شد.

قضاوت دیدار بر عهده نوید مظفری بود.

پیشکسوتان استقلال در نیمه اول با برتری دو بر صفر به رختکن رفتند.

تیم پرسپولیس در نیمه اول موقعیت‌های گل زنی به دست آورد و در تله آفساید استقلال نتوانست کلی را به ثمر برساند.

پیش شهرآورد صد و هفتم پرسپولیس و استقلال به میزبانی کیش در پایان با نتیجه ۴ بر ۳ به سود آبی‌های پایتخت به پایان رسید.

گل‌های این دیدار را میثم بائو، بهمن طهماسبی، ایمان موسوی، عباس محمدمیرزایی برای استقلال و محسن مسلمان و محمد قاضی و بهادر عبدی زننده سه گل تیم پرسپولیس بودند.

شهرآورد ۱۰۷ پرسپولیس و استقلال، چهارشنبه ۱۱ شهریور برگزار خواهد شد.