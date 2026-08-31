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در پنج ماهه امسال، ۵۸۰ مشاور املاک بدون پروانه در اصفهان شناسایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان درباره اقدامات اتحادیه برای نظارت بر عملکرد دفاتر مشاور املاک گفت: در پنج ماه گذشته فعالیت کمیسیون بازرسی افزایش پیدا کرده و حتی در روزهای تعطیل نیز بازرسیها انجام میشود.
سیدمحمد حسینی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۸۰ واحد صنفی بدون پروانه شناسایی شده و تعدادی از این واحدها به دلیل نداشتن مجوز قانونی تعطیل شدهاند.
وی گفت: از میان واحدهای شناساییشده،۱۰۹ واحد در دورههای تخصصی شرکت کرده و پروانه کسب دریافت کردهاند و روند ساماندهی سایر واحدها نیز با جدیت دنبال میشود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان با اشاره به سامانهای شدن قراردادها گفت: سامانهای شدن قراردادها کمک زیادی به نظارت بر معاملات کرده است و با تقویت زیرساختهای سامانهها، امکان نظارت مستقیم بر معاملات افزایش خواهد یافت.
حسینی تاکید کرد: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بسیاری از مشکلات مردم در زمینه معاملات ملکی برطرف شده است و یکی از مهمترین چالشهای گذشته در حوزه قراردادهای پیشفروش نیز با فراهم شدن امکان ثبت رسمی این قراردادها، کاهش خواهد یافت.
مردم قراردادهای ملکی را احساسی امضا نکنند
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان اصفهان با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی حقوقی شهروندان گفت: بسیاری از مشکلات مردم به دلیل کمبود آگاهی آنها از مسائل حقوقی معاملات ایجاد میشود و رسانهها، بهویژه صداوسیما، باید برنامههای جذاب و کاربردی بیشتری برای آموزش حقوقی مردم در زمینه معاملات ملکی تولید کنند.
وی به شهروندان توصیه کرد معاملات خود را در دفاتر مشاور املاک دارای مجوز صنفی انجام دهند و افزود: واحدهای صنفی دارای مجوز، پروانه کسب و نرخنامه خود را در محل فعالیت نصب کردهاند و شهروندان باید پیش از انجام معامله از مجاز بودن دفتر اطمینان حاصل کنند.
حسینی بیان کرد: شهروندان نباید به صورت احساسی قرارداد امضا کنند و بهتر است پیش از معامله از افراد آگاه، وکلا یا افراد باتجربه در میان اقوام و آشنایان مشورت بگیرند.
وی ادامه داد: اتحادیه مشاوران املاک نیز آماده است به صورت رایگان شهروندان را درباره نحوه تنظیم قرارداد، شروط ضمن عقد و مسائل مربوط به معاملات راهنمایی کند.
قیمتهای فضای مجازی معیار واقعی بازار مسکن نیست
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان اصفهان همچنین به شهروندان توصیه کرد برای اطلاع از قیمت واقعی مسکن صرفاً به فضای مجازی اتکا نکنند.
حسینی گفت: بسیاری از قیمتهایی که در شبکههای اجتماعی برای عرضه مسکن اعلام میشود، بالاتر از قیمت واقعی بازار است و شهروندان بهتر است پیش از خرید یا اجاره یک ملک، به چند مشاور املاک دارای مجوز در همان منطقه مراجعه و درباره قیمتها تحقیق کنند.
وی تأکید کرد: برای حل معضل مسکن باید تولید واحدهای مسکونی در مناطقی که تقاضای واقعی برای خرید وجود دارد، در دستور کار قرار گیرد و تولید مسکن در مناطقی که تقاضای مؤثر وجود ندارد، نمیتواند مشکل بازار را حل کند.