بزرگ‌ترین نماد صنعتی متحرک استان خراسان رضوی در شهرک کاویان فریمان یکی دیگر از طرحهای رونمایی شده است.

این اثر فاخر و منحصربه‌فرد با بهره‌گیری از دانش و توان متخصصان داخلی طراحی و اجرا شده و از چهار چرخ‌دنده عظیم با قطری بیش از پنج متر تشکیل شده است که در مرکز آن، یک ساعت عقربه‌ای نجومی با نمایش دقیق زمان نصب گردیده است و چرخ‌دنده‌ها در رأس هر ساعت به حرکت درآمده و جلوه‌ای کم‌نظیر از تلفیق صنعت، هنر و فناوری را به نمایش می‌گذارند.