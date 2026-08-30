افتتاح ۸ طرح صنعتی در شهرستان فریمان
در روز پایانی هفته دولت، در دو شهر فریمان و سفیدسنگ شهرستان فریمان، ۸ طرح صنعتی ، عمرانی و آموزشی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
فرماندار شهرستان فریمان گفت: افتتاح کارخانه تولید هیدروکربن و حلال و میعانات گازی، تحویل ۳ دستگاه نیسان وانت کمپرسی به روستای لوشاب و دوقلعه براشک و تقی آباد و تحویل یک دستگاه خودروی دنا به فرمانداری ، افتتاح دارالقرآن یاسین ، تحویل یک دستگاه تراگریدر و خودروی آتش نشانی شهر سفیدسنگ ، آسفالت معابر شهر سفیدسنگ و افتتاح نیروگاه ۳ مگاواتی شهر سفیدسنگ بخشی از طرح های افتتاح شده است.
بزرگترین نماد صنعتی متحرک استان خراسان رضوی در شهرک کاویان فریمان یکی دیگر از طرحهای رونمایی شده است.
این اثر فاخر و منحصربهفرد با بهرهگیری از دانش و توان متخصصان داخلی طراحی و اجرا شده و از چهار چرخدنده عظیم با قطری بیش از پنج متر تشکیل شده است که در مرکز آن، یک ساعت عقربهای نجومی با نمایش دقیق زمان نصب گردیده است و چرخدندهها در رأس هر ساعت به حرکت درآمده و جلوهای کمنظیر از تلفیق صنعت، هنر و فناوری را به نمایش میگذارند.
مهدی ناصری افزود گفت: برای این طرح ها در مجموع چهارصد و هشتاد میلیاردتومان هزینه شده است.