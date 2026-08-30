هیئت علمی مسابقه داستان کوتاه «از تبار پیامبر(ص) »، با برگزاری مراحل نهایی داوری، ۸ اثر برگزیده را از میان ۲۱۱ اثر ارسالی معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بنا به اعلام هیئت علمی مسابقه داستان کوتاه «از تبار پیامبر»، فرآیند داوری این دوره، در دو مرحله انجام شد. در مرحله نخست، هیئت داوران پس از بررسی دقیق، ۲۰ اثر برتر را از میان ۲۱۱ اثر رسیده به دبیرخانه انتخاب کردند. در مرحله دوم، این ۲۰ اثر در اختیار هیئت علمی مسابقه قرار گرفت تا از میان آنها، ۸ اثر برگزیده نهایی تعیین شوند.

این مسابقه با هدف بازتاب سیرت نبوی و مرور وقایع تاریخی همچون جنگ رمضان با محوریت رهبری شهید برگزار شده بود.

هیئت علمی با تقدیر از تلاش نویسندگانی که با «جوشش و کوشش» هنری خود به این دوره پرداختند، خاطرنشان کرد که آثار ارسالی نشان‌دهنده ایده‌های ارزشمند و پرداخت‌های هنرمندانه در درون‌مایه‌های اعتقادی بوده است.

همچنین در پایان این گزارش، هیئت علمی با نگاهی به آینده و به منظور ارتقای سطح کیفی آثار در دوره‌های آتی، سه توصیه کلیدی را برای نویسندگان مطرح کرد:

۱. توجه به اقلیم: جاری بودن ویژگی‌های اقلیمی (زبان، پوشش، معماری و…) در تار و پود داستان.

۲. پرهیز از شعارگرایی: تمرکز بر نمایش و امکان کشف و شهود برای مخاطب به جای بیان مستقیم مفاهیم.

۳. صیقل دادن ساختار: حذف خرده‌پی‌رنگ‌های بی‌کارکرد برای شکوفایی بیشتر بدنه اصلی داستان.

برگزیدگان مسابقه از تبار پیامبر به شرح زیر هستند:

۱. بینوایانی که نجاتم دادند اثر طاهره مشایخ

۲. مسافر اثر سمانه قائینی

۳. رد پای حقیقت اثر افسانه داودپور

۴. روز رحمت اثر فاطمه حسنی

۵. صندلی خالی اثر مرضیه ولی حصاری

۶. تنگه اثر الهام رحیمیان

۷. درخت آقا اثر مینا سهیلی

۸.. همه دختران من اثر کبری لطیف