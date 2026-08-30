تیم فوتبال ساحلی هدف سمنان اولین دیدار خود در لیگ برتر را با برد مقابل دهیاری ملاباشی یزد آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ تیم فوتبال ساحلی هدف سمنان در هفته سوم لیگ برتر فوتبال ساحلی با نتیجه ۳ بر یک برابر دهیاری ملاباشی یزد به پیروزی رسید.

در این دیدار که در زمین فوتبال ساحلی پارک سمیرغ برگزار شد، علی حمیدی دو گل و علی شعنی یک گل برای نماینده استان سمنان به ثمر رساندند.

تیم هدف سمنان در هفته چهارم این رقابت‌ها، سیزدهم شهریورماه میهمان تیم شهرداری بندرعباس در استان هرمزگان خواهد بود.