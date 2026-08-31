به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: در مجموع و با اقدام شهرداری اصفهان، بنیاد مسکن، همکاری گروه‌های جهادی و خیران و نیز مشارکت مالکان ۱۸۷۰۰ واحد مسکونی و تجاری آسیب‌دیده از جنگ در استان اصفهان تعمیرات جزئی شده است.

منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به بازدید از روند بازسازی‌های انجام شده در اماکن مسکونی آسیب‌دیده از جنگ رمضان در شهر اصفهان افزود: ۹۸ درصد از تعمیرات جزئی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده از جنگ در سطح استان به تعداد ۱۸۷۰۰ واحد مسکونی تسویه و تعیین تکلیف شده است.

وی گفت: بر اساس آخرین ارزیابی‌های به‌عمل‌آمده تیم‌های فنی شهرداری اصفهان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تا کنون ارزیابی و پایش تعداد ۱۹۸۸۷ واحد مسکونی و تجاری آسیب‌دیده در ۳۱ شهر و ۱۲ روستای استان تکمیل شده است که از این تعداد ۱۳۲۴۴ واحد مسکونی و تجاری آسیب‌دیده در شهر اصفهان قرار دارد و تعداد ۶۶۴۳ واحد مسکونی و تجاری در ۳۰ شهر و ۱۲ روستای دیگر قرار استان دارد.

منصور شیشه‌فروش گفت: از این تعداد ارزیابی خسارات وارد شده به لوازم‌خانگی و اثاثیه موجود در تعداد ۳۴۸۰ واحد مسکونی نیز محقق شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: ۱۰۲ واحد مسکونی و تجاری تخریبی بوده و نیاز به احداث مجدد دارد.

منصور شیشه‌فروش تاکید کرد: ۱۰۲۶ واحد مسکونی و تجاری آسیب‌دیده در استان هم نیاز به تعمیرات کلی و اساسی داشته که بر اساس مصوبات کشوری ارزیابی و بازسازی و جبران خسارات وارده به ساختمان‌های آسیب‌دیده در کلان‌شهر اصفهان با مسئولیت شهرداری و در سایر شهرها و روستاهای استان با اداره کل بنیاد مسکن است.

وی بیان کرد: جبران خسارات وارد شده در بخش معیشتی و لوازم‌خانگی در شهر اصفهان و سایر شهرها و روستاهای استان و پس از ارزیابی و مطابق با دستورالعمل کشوری توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیگیری و اقدام خواهد شد.

شیشه‌فروش افزود: در مجموع و با اقدام شهرداری اصفهان، بنیاد مسکن، همکاری گروه‌های جهادی و خیرین و نیز مشارکت مالکین تعمیرات جزئی تعداد ۱۸۷۰۰ واحد مسکونی و تجاری آسیب‌دیده اعم از نصب شیشه و پنجره، درب، کناف و تعمیر دیوار در سطح استان اصفهان انجام شده و با تلاش و افزایش تیم‌های فنی بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده در حال تکمیل است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: تعمیرات اساسی و بازسازی واحدهای مسکونی تخریبی با پیگیری و اقدام شهرداری اصفهان و بنیاد مسکن و پس از آواربرداری، تهیه نقشه، صدور پروانه احداث و تعمیر در مرحله فونداسیون اسکلت ساختمان، اجرای سقف و دیوارچینی متناسب با شرایط هر یک از واحدهای مسکونی است.