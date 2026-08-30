به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، گیلان سرزمینی در میان دریای خزر و رشته کوه‌های سر به فلک کشیده البزر که به دلیل برخورداری از آب و هوای مناسب و جاذبه‌های گردشگری ازجمله کوه، جنگل، دریا، مناطق ییلاقی، آبشار‌ها، بنا‌های تاریخی و مذهبی، بازار‌های محلی و آداب و رسوم مختلف، سالانه مقصد بسیاری از گردشگران و مسافران از مناطق مختلف کشور است.

در آخرین ماه از فصل تابستان، گردشگران از اقصی نقاط کشور فرصت رو غنیمت شمردند و گیلان رو برای گشت و گذار انتخاب کردند.