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بیش از ۶ تن کتیرا از یک هزار هکتار مراتع شهرستان فریدن در یک سال گذشته برداشت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فریدن گفت: بهرهبرداری اصولی و مدیریت شده از گیاهان دارویی در مراتع، نقش مهمی در ایجاد درآمد برای بهرهبرداران و حفظ و احیای منابع طبیعی منطقه دارد.
علیرضا بهرامی افزود: با توجه به ظرفیتهای موجود در مراتع شهرستان فریدن و در راستای حمایت از معیشت جوامع محلی، پس از بررسیهای میدانی کارشناسان، مجوز بهرهبرداری از کتیرا در اراضی روستاهای قفر و چهلخانه صادر شد.
وی تاکید کرد: نظارت بر نحوه برداشت کتیرا با هدف جلوگیری از آسیب به پوشش گیاهی و تضمین تداوم بهرهبرداری از این ظرفیت طبیعی انجام میشود تا در کنار ایجاد ارزش اقتصادی برای جوامع محلی، سلامت و پایداری مراتع نیز حفظ شود.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فریدن گفت: در زمان حاضر، ۴۰ نفر از اهالی منطقه به مدت ۸۰ روز در عملیات بهرهبرداری از کتیرا مشغول به کار شدهاند که این موضوع نقش مهمی در ایجاد اشتغال فصلی و تقویت درآمد خانوارهای محلی دارد.
توزیع ۲۶ هزار اصله نهال در فریدن
بهرامی در ادامه به اقدامات انجامشده برای توسعه فضای سبز و افزایش پوشش گیاهی در این شهرستان اشاره کرد و گفت: در کنار اجرای طرحهای اقتصادی و اشتغالزا، حفاظت، احیا و توسعه پوشش گیاهی منطقه نیز از اولویتهای این اداره است.
وی عنوان کرد: در همین راستا، از ابتدای اسفندماه سال گذشته تاکنون ۲۶ هزار اصله نهال با هدف توسعه فضای سبز، ترویج فرهنگ درختکاری و افزایش پوشش گیاهی در سطح شهرستان توزیع شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی فریدن ادامه داد: این نهالها شامل گونههای سازگار با شرایط اقلیمی منطقه از جمله صنوبر، اقاقیا، سنجد و داغداغان بوده که در عرصههای مختلف شهرستان غرس شدهاند.
شهرستان فریدن در ۱۵۰ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.