همزمان با ایام ماه ربیع الاول، خادمان موکب حضرت فاطمه معصومه شهر مقدس قم با حضور در چایخانه حرم مطهر رضوی، از زائران امام رئوف پذیرایی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با هفته وحدت و میلاد پیامبر اعظم (ص)، جمعی از قمی‌ها با حضور در چایخانه حرم مطهر رضوی، به زائران امام رضا (ع) خدمت و از آنان پذیرایی می‌کنند.

خادمان قمی، این خدمت را بهانه‌ای برای ترویج محبت و وحدت مسلمانان می‌دانند و می‌گویند حال‌وهوای امسال به دلیل حضور پیکر رهبر شهید در حرم رضوی، متفاوت‌تر از همیشه است.

این خادمان، ثواب زیارت و خدمت خود را نیز به نیرو‌های مسلح و جان‌فشانان راه امنیت کشور تقدیم می‌کنند.