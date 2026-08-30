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تاکید مردم در اجتماعات شبانه بر مقابله با هر عاملی که موجب تضعیف کشور می‌شود

از بن بست تا ورود ممنوع، این موضوع گفتگوی خبرنگار صدا و سیما با مردم در یکصد و هشتاد و دومین شب از اجتماعات مردمی بوده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۸- ۲۱:۳۲
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، انسجام ملت
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