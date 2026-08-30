پخش زنده
امروز: -
سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرد: دشمنِ مستاصل از مقاومت ۲۰۰ روزه ایرانیان، «فرسایش ثبات و تابآوری ملی از مسیر جنگ روانی» را دنبال میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان اطلاعات سپاه در فضای مجازی نوشت: دشمنِ مستاصل از مقاومت ۲۰۰ روزه ایرانیان، «فرسایش ثبات و تابآوری ملی از مسیر جنگ روانی» را دنبال می کند.
این سازمان تاکید کرد: پاسخ مردم ایران روشن و مبتنی بر اخلال در توان فرماندهی دشمن، ضربه به شبکه همکار تروریستها و مقابله با تخریبگران ثبات و وحدت است. ارادهای که دشمن پیشتر قدرت آن را دیده.