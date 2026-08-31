تداوم صدرنشینی پارس جنوبی بوشهر در لیگ برتر فوتبال ساحلی
پارس جنوبی بوشهر با پیروزی پرگل مقابل مقاومت گلساپوش یزد، صدرنشین لیگ برتر فوتبال ساحلی باقی ماند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، در هفته سوم لیگ برتر فوتبال ساحلی، شب گذشته تیم پارس جنوبی بوشهر در ورزشگاه دهکده گردشگری بوشهر در دیداری حساس مقابل رقیب دیرینه خود مقاومت گلسا پوش یزد قرار گرفت که با نتیجه پر گل ۶ بر ۴ به پیروزی رسید. نماینده بوشهر با این پیروزی ۹ امتیازی شد و جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کرد. پارس جنوبی بوشهر در هفته چهارم این مسابقات به مهمانی ملوان بندر انزلی خواهد رفت.