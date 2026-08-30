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ندای همدلی امت احمد در پایتخت

از میدان هفت تیر تا میدان ولیعصر (عج) تهران میزبان عاشقان پیامبر مهربانی‌ها در جشن بزرگ امت احمد شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۸- ۲۱:۱۶
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برچسب ها: ولادت پیامبر اسلام ، جشن ملی ، وحدت مردمی
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