همزمان با ایام ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق علیه السلام؛ مراسم عمامه گذاری طلاب در تهران و برخی شهرهای دیگر کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدرسه دارالسلام تهران هم میزبان این آئین بود تا جمعی از طلاب حوزه‌های علمیه به لباس شریف روحانیت ملبس شوند و رسالت خود را برای تبلیغ و ترویج معارف اسلامی آغاز کنند.

همچنین در این مراسم جشن پایان حفظ کل قرآن برخی از طلاب برگزار شد.

مسئول مدرسه علمیه دارالسلام گفت: حوزه های علمیه، پشتیبانان دین خدا و مدافعان حریم توحید هستند و این لباس مقدس روحانیت نماد تحصیل در حوزه های علمیه و نماد طریق انبیای الهی است.

حجت الاسلام والمسلمین حسین اسکندری افزود: در مدرسه علمیه دارالسلام، سالی یک نوبت جشن تلبس و عمامه گذاری داریم.

وی اضافه کرد: مراسم عمامه گذاری طلاب برگزار شد و شماری از تحصیل کرده های حوزه علمیه ما به لباس مقدس روحانیت، ملبس شدند.

حجت الاسلام والمسلمین اسکندری افزود: همچنین شماری موفق به حفظ قرآن کریم شدند که جشن پایان حفظ آن ها را هم برگزار کردیم.