پخش زنده
امروز: -
در صد و هشتاد و دومین شب از اجتماعات مردمی مردم ولایتمدار خوزستان آمادگی خود را در دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم بصیر خوزستان در صد و هشتاد و دومین شب از اجتماعات مردمی با سر دادن شعارهای الله اکبر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، اتحاد و وحدت خود را در دفاع از ایران اسلامی به جهانیان نشان دادند.
مردم همیشه در صحنه خوزستان با در دست داشتن تصاویر امامین انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و رهبر شهید حضرت امام خامنهای (ره) و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای، بیعت مجدد خود را با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی اعلام کردند.