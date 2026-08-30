به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم بصیر خوزستان در صد و هشتاد و دومین شب از اجتماعات مردمی با سر دادن شعار‌های الله اکبر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، اتحاد و وحدت خود را در دفاع از ایران اسلامی به جهانیان نشان دادند.

مردم همیشه در صحنه خوزستان با در دست داشتن تصاویر امامین انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و رهبر شهید حضرت امام خامنه‌ای (ره) و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، بیعت مجدد خود را با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی اعلام کردند.