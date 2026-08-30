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مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حملونقل و ترافیک استانداری البرز گفت: با دستور استاندار البرز، معماری و نمای ساختمانهای دولتی و عمومی استان پیش از اجرا در کمیته معماری و شهرسازی بررسی و کنترل میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، سید امیر فتاحیان با تأکید بر اهمیت کیفیت معماری و سیمای شهری اظهار کرد: ساختمانهای دولتی و عمومی بهعنوان بخشی از هویت و منظر شهر، باید از نظر معماری، شهرسازی و نما مطابق ضوابط و استانداردهای مصوب طراحی و اجرا شوند.
وی افزود: دستگاههای اجرایی موظفند ملاحظات معماری و کنترل نما را از مرحله تهیه مطالعات و تنظیم اسناد پروژههای عمرانی لحاظ کنند تا این موضوع پیش از آغاز عملیات اجرایی مورد بررسی تخصصی قرار گیرد.
فتاحیان تصریح کرد: بر همین اساس، کنترل معماری و نما در پروژههای عمرانی، بهویژه پروژههای مشمول ماده ۲۳، با نظارت دفتر فنی استانداری و در کمیته معماری و شهرسازی دنبال خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدام، ارتقای کیفیت منظر شهری، تقویت هویت معماری شهرها و جلوگیری از اجرای نماهای نامتجانس در استان البرز است.